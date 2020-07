Amnesty Int’l roept Groningers op petitie te tekenen voor Russische activiste

nieuws

Foto: Groningen for Yulia

Het campagneteam “Groningen for Yulia” lanceerde maandagochtend een video om Groningers te informeren over de zaak van de Yulia Tsvetkova. Tsvetkova is een Russische activiste voor vrouwenrechten en LHBTIQ’ers. In haar thuisland hangt Tsvetkova een celstraf van zes jaar boven het hoofd, voor ‘het maken en verspreiden van pornografische materialen’.

In de video roepen Groningers elkaar op zich uit te spreken en deze campagne te ondersteunen door de petitie te ondertekenen, de sociale mediakanalen te volgen, of zich aan te sluiten bij de campagne als activist. Met de actie wil Amnesty het proces van Tsvetkova proces positief beïnvloeden.

Tsvetkova had op sociale media een aantal pentekeningen geplaatst van vrouwenlichamen in verschillende vormen en maten. “Je zou maar onterecht een celstraf van zes jaar moeten uitzitten omdat je vecht voor de vrijheid om te zijn wie je bent, wat een onrecht wordt iemand dan aangedaan”, zegt Mille van der Spoel, één van de activisten in de campagne. “In Groningen ben je gelukkig vrij om je te uiten via kunst en hebben we vrijheid om actie te voeren via sociale media.”