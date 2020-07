“Als wij gratis eten krijgen, dan zitten we ook vooraan.”

Al zeker twaalf jaar hangen ze rond in de Oosterparkwijk: een grote groep ganzen. Regelmatig veroorzaken ze een kleine file als de groep oversteekt.

“Het zijn gewoon boerenganzen,” vertelt Hemmo Jager, technisch specialist ecologie bij de gemeente Groningen. “Die worden wel eens uitgezet, zoals hier bij de Gorechtkade. Ja, en dan vermeerderen ze zich heel snel.”

“Op zich gaan ze heel goed samen met mensen. Ze zijn heel erg gericht op voedsel, er zijn ook veel mensen die brood neergooien. Als er dan iemand langsloopt gaan ze meteen tetteren en er naartoe. Als wij gratis eten krijgen dan zitten wij ook vooraan, dat is met hen precies zo.”

De groep ganzen staat er bekend om geregeld over te steken en dan een kleine file te veroorzaken. “Er zijn altijd een paar die de leiding nemen en dan gaat de hele groep er achteraan. Ze zijn zo gewend aan het verkeer, ze maken zich niet zo druk over een auto of een fietser.”