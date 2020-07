‘Alles trilt tijdens werkzaamheden ring zuid’ 

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

De aanleg van de nieuwe ringweg is niet geplaveid met rozen. Naast de perikelen met tijd en geld zijn er omwonenden, die overlast ondervinden. ‘Alles trilt’. “Eng”.



‘Alles trilt tijdens de werkzaamheden aan de ring zuid. De vloer, tafel, bureau, stoelen, kasten, muren en inhoud. Dit gaat een week zo door. Volgens aanpak ring zuid zitten we niet in de overlast- en compensatiezone’. Een omwonende voegt er op Twitter twee filmpjes aan toe. Die worden gevolgd door veel reacties.

🚨 Geluid aan: alles trilt tijdens de werkzaamheden aan de #ringzuid in #Groningen. De vloer, tafel, bureau, stoelen, kasten, muren en inhoud. Dit gaat een week zo door. Volgens @aanpakringzuid zitten we niet in de overlast- en compensatiezone. pic.twitter.com/Ha0NsTqEZK — Bart Breij (@Scarbir) July 30, 2020

Als een 10-minuten lange aardbeving. De hele dag door, met tussenpauzes. Op de video hoor je het; je moet het vooral eens voelen, @aanpakringzuid. Eng. pic.twitter.com/ZFcqVkMMqr — Bart Breij (@Scarbir) July 30, 2020

Vorig jaar augustus toonde OOG-tv op de website een filmpje uit de Oosterpoort. De gepensioneerde stadjer die dat filmde is inmiddels naar buiten de stad verhuisd. Hij vreesde anders nog enkele jaren last te zullen hebben van uiteenlopende ringwegwerkzaamheden.