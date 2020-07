Alleen thuispubliek bij start voetbalseizoen

nieuws

Foto: fcgroningen.nl

Alleen thuispubliek is welkom bij de start van het nieuwe seizoen betaald voetbal op 12 september. Dat staat volgens het Algemeen Dagblad in het nieuwe protocol van de KNVB.

Fans van uitspelende clubs mogen voorlopig het stadion niet in. Verder zijn veel strenge maatregelen van kracht, vanwege het coronavirus. Volgens de voetbalbond mag een stadion voor 15 tot 35 procent gevuld zijn met fans. Tussen twee bezoekers moeten minstens vier of vijf stoeltjes leeg blijven. Ook mogen geen mensen direct achter elkaar zitten. Bij fans uit hetzelfde huishouden gelden andere regels. Dat geldt ook voor mensen die jongeren zijn dan 18 jaar. Die hoeven geen afstand van 1,5 meter tot elkaar te houden.

Het gaat hier om een leidraad. Elk bestuur moet zelf bepalen in hoeverre de regels zijn club gelden. De in- en uitstroom is ook van belang: er wordt waarschijnlijk met tijdsloten gewerkt. Veel supporters moeten daarom al lang voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, en/of moeten lang wachten voor ze kunnen vertrekken. Verder kan catering niet op de normale manier verzorgd worden, maar moet worden gewerkt met rondlopende verkopers.