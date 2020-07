Albert Heijn werkt tekorten weg; geen lege schappen meer

nieuws

Foto: Albert Heijn - https://nieuws.ah.nl/beeldbank/

Supermarktketen Albert Heijn heeft de tekorten weggewerkt die ontstaan waren nadat boeren vrijdag een distributiecentrum in Zwolle urenlang hadden geblokkeerd. Volgens de supermarkt zijn er in de winkels geen lege schappen meer.

Eerder zaterdag was daar nog wel sprake van. Klanten die bij de supermarkt kwamen troffen op sommige plekken in de winkel lege schappen aan. Door middel van briefjes werden consumenten gewezen op de oorzaak: ‘In verband met een boeren protestactie bij ons distributiecentrum kunnen onze vakken wat leger zijn dan dat u van ons gewend bent”, viel onder andere te lezen in een filiaal aan de Brugstraat in Stad. De gevolgen waren behalve in Groningen ook in andere AH-filialen in het noorden en oosten van het land te merken.

Vrijdag werd er urenlang door boeren op trekkers geprotesteerd bij een distributiecentrum in Zwolle waardoor vrachtwagens voorraden niet naar de supermarkten konden brengen. Volgens de supermarkt is er in de nacht van vrijdag op zaterdag hard doorgewerkt in Zwolle waardoor er zaterdagmiddag in de winkels geen tekorten meer zijn. De boeren voeren actie vanwege de zogeheten voermaatregel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw.