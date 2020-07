Al ruim 45.000 vlinders geteld op Landelijke Tuinvlindertelling

nieuws

Er zijn de afgelopen tien dagen al ruim 45.000 vlinders geteld. Tot 26 juli kan er nog mee geteld worden tijdens de Landelijke Tuinvlindertelling.

Uit de eerste resultaten blijkt dat er op de helft van de telperiode 5.402 tellingen gedaan zijn. Het aantal getelde vlinders staat op 45.043 waarbij 91 verschillende soorten zijn waargenomen. De Atalanta werd met ruim 13.000 keer het vaakst geteld. Op plaats twee staat de Dagpouwoog, 7.779, en op plaats drie het Klein Koolwitje, 6.009.

De tussenstand is opmerkelijk omdat de ranglijst vorig jaar werd aangevoerd door het Klein Koolwitje en in de jaren daarvoor was de Kleine Vos de winnaar. Laatstgenoemde is tot nu toe slechts 521 keer geteld en staat daarmee in de tussenstand op de dertiende plaats.

Tot 26 juli kan er nog mee geteld worden. Dit kan via de app ‘Vlinder mee’ of via de website vlindermee.nl. Op de webpagina is ook allerlei handige informatie te vinden als de vlinderherkenningskaart.