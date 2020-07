Agent, die kilo cocaïne bij zich had, ontslagen door politie

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een dertigjarige politieagent uit Groningen die op 1 juni werd aangehouden vanwege drugsbezit is ontslagen door de politie. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt.

De politieman, die in het district Oost-Friesland werkte, had tijdens zijn aanhouding een kilo cocaïne en grote sommen contant geld bij zich. Ook in zijn woning werd contant geld gevonden. Uit het onderzoek dat volgde bleek dat de agent contact had met criminelen. De man is nu ontslagen. Het strafrechtelijke onderzoek naar hem loopt nog, maar het besluit om hem te ontslaan is genomen omdat het gedrag niet verenigbaar is met de waarden waar de politie-organisatie voor staat.

Behalve voor drugsbezit werd de man ook aangehouden op verdenking van het witwassen van geld. Van het lekken van politie-informatie lijkt vooralsnog geen sprake te zijn.