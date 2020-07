Afvalbrand in tuin laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de tuin van een woning aan de Sibrandaheerd in de Groningse wijk Beijum heeft vrijdagmiddag enige tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 16.50 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “De melding was bij ons binnengekomen als een woningbrand”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Toen we ter plaatse kwamen bleek het niet te gaan om een woning maar om een afvalbrand in de tuin achter de woning. Deze brand hebben we snel onder controle kunnen brengen.” De brand werd geblust met één straal hogedruk.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.