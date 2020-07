Afdeling Iederz bij BAT Niemeyer gesloten na coronabesmetting bij cliënt

nieuws

Foto: Google Streetview

Door een besmetting met het coronavirus heeft sociaal leer-werkbedrijf Iederz haar ruimte in de tabaksfabriek van BAT Niemeyer moeten sluiten. Een deelnemend cliënt werd afgelopen vrijdag positief getest. De acht andere cliënten zijn uit voorzorg ook in quarantaine geplaatst.

In de loop van vorige week kreeg de cliënt klachten. Deze is naar huis gegaan en liet zich afgelopen vrijdag testen. De afdeling waar de cliënt werkte is afgesloten om ontsmet te worden. Medewerkers van Niemeyer zelf zijn niet met de patiënt in contact geweest, want de cliënten werken op een aparte afdeling van de fabriek.

Volgens gemeentewoordvoerder Natasha van ’t Hooft zijn alle medewerkers erg geschrokken, maar gaat het naar omstandigheden goed met hen. De komende dagen vindt er bronnenonderzoek plaats om de contacten van de cliënt in kaart te brengen.