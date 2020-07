Advocaat: ‘Bewoner ontplofte flat in Beijum wist niet dat explosief onder zijn eigen bed lag’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Wlliam M., de bewoner van de flat aan de Wibenaheerd in Beijum waar op 1 mei jongstleden een grote explosie plaatsvond, had volgens zijn advocaat geen weet van de explosieve stoffen die onder zijn eigen bed lagen. Advocaat Floris Koopman meldde donderdag, bij een openbare rechtszitting in Assen, dat M. er anders nooit was gaan slapen. Dat meldt RTV Noord.

Volgens Koopman, de advocaat van de bewoner, zat de verdachte nietsvermoedend pizza te eten met zijn vriendin toen de woning explodeerde. De verhitting van een oven voor deze pizza’s is hoogstwaarschijnlijk de aanleiding van de ontploffing geweest, aldus de raadsman.

De politie trof een deel van de explosieven, waaronder de explosieve stop TATP, aan onder het bed van de verdachte. Koopman stelt daarom dat de bewoner dit niet geweten kon hebben, omdat zijn cliënt anders nooit in dit bed zou gaan slapen.

Zowel de bewoners als een medeverdachte blijven vastzitten tot de start van de zaak in oktober. De vriendin van de bewoner blijft ook verdachte, maar is wel op vrije voeten.