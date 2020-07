Actiedag boeren FDF gaat voornamelijk plaatsvinden bij RIVM

nieuws

Foto Erick Bakker

De landelijke actiedag van Farmers Defence Force, FDF, komende woensdag, gaat voornamelijk plaatsvinden bij het hoofdkantoor van het RIVM in Bilthoven. Of er ook op andere plekken gedemonstreerd gaat worden is nog onbekend.

Voor de locatie in Bilthoven is gekozen omdat het RIVM door de boeren verantwoordelijk wordt gehouden voor het aanleveren van onjuiste cijfers aan het kabinet over de stikstofuitstoot. Op basis van deze cijfers heeft minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw haar voermaatregel gebaseerd. Deze maatregel houdt in dat boeren vanaf september minder eiwitten mogen gebruiken in hun veevoer. Hiermee zou de stikstofuitstoot drastisch afnemen. De boeren zijn tegen dit plan omdat het de gezondheid van de dieren schaadt.

Tegen de voermaatregel wordt al ruim twee weken geprotesteerd. Vorige week werd er een ultimatum op het bureau van de minister gelegd waarbij de boeren beloofden tot komende week geen actie te zullen voeren waarbij de minister de tijd kreeg om de voermaatregel van tafel te halen. Gebeurt dit niet dan gaat er een tweede golf aan acties komen. FDF heeft aanstaande woensdag omgedoopt tot landelijke actiedag waarbij het burgers oproept om massaal thuis te blijven. Het programma bij het RIVM begint in de middag om 14.00 uur. FDF roept boeren op om naar Bilthoven te komen.