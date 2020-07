Achterstanden voor 1600 scholieren in gemeente Groningen kosten Rijk anderhalf miljoen

nieuws

Twaalf scholen voor basis-, middelbaar voortgezet en beroepsonderwijs in de gemeente Groningen hebben subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid om achterstanden van scholieren weg te werken. Het Rijk gaf de scholen in totaal 1.478.250 euro aan subsidie voor achterstanden bij 1.643 leerlingen. RTL Nieuws verzamelde de gegevens.

De meeste subsidies waren voor MBO-leerlingen die les krijgen in de gemeente, met 837.000 euro was bijna de helft van alle subsidies voor achterstanden bij het Alfa-College, Noorderpoort en Terra. 931 scholieren van deze instellingen liepen een achterstand op tijdens de coronacrisis. Van de middelbare scholen kreeg het Parcival College het meeste geld (189.000 euro), hier liep een tweehonderdtal leerlingen achterstand op.

Het kabinet stelde 244 miljoen euro beschikbaarom achterstanden in het onderwijs weg te werken. In Nederland zijn ongeveer 100.000 leerlingen en scholieren waarvoor subsidie is aangevraagd. Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders kiest het merendeel van de scholen voor extra onderwijstijd, na schooltijd of in de zomerperiode. Andere scholen bieden extra onderwijs in de weekenden of in de herfstvakantie.

In de onderstaande tabel is te zien welke Groningse scholen subsidie krijgen en voor hoeveel leerlingen:

Alfa-college Groningen € 464.400 516 Noorderpoort Groningen € 281.700 313 H.N. Werkman College Groningen € 238.500 265 Parcival College Groningen € 189.000 210 Terra Groningen € 91.350 102 Reitdiepcollege Groningen € 90.000 100 Brinkschool Groningen € 29.700 33 De Pendinghe Groningen € 27.000 30 De Tamarisk Groningen € 22.500 25 Alfa-college Groningen € 18.900 21 Obs de Wissel Groningen € 16.200 18 Basisschool De Huifkar Groningen € 9.000 10 School € 1.478.250,00 1643