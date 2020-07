Acht versterkte huurwoningen opgeleverd in Ten Post

nieuws

Foto: Wierden en Borgen

Aan de Johan Rengersstraat in Ten Post heeft woningcorporatie Wierden en Borgen dinsdagmiddag acht versterkte woningen opgeleverd. De laatste vaste bewoners zijn deze week begonnen met terug verhuizen.

De betrokken huurders kregen als welkomstgeschenk een vlag, die ze op deze dag allemaal buiten hingen. De aanwezige zomerse ijskraam zorgde voor een frisse start van de zomer. Volgens Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder bij Wierden en Borgen hebben de bewoners dat wel verdiend: “Het is niet niks om een aantal maanden uit de woningen naar een wisselwoning te moeten, ook nog in de Coronatijd. Dat we de planning toch gehaald hebben, komt vooral door de constructieve medewerking van bewoners en de inzet van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).”

Naast de versterking is in elke woning de individuele schade hersteld. Sommige bewoners hebben de lege woning als kans gezien om gelijk in relatief korte tijd zelf hun vloer te vervangen. Met de oplevering van deze 8 woningen heeft Wierden en Borgen in totaal inmiddels 194 woningen versterkt in diverse dorpen. Daarnaast bouwde de corporatie in Ten Post 8 nieuwe woningen aan de Tammingastraat. Daar komen in twee fases nog 16 en 18 aardbevingsbestendige nieuwbouwwoningen bij, die in de zomer van 2021 respectievelijk 2022 worden opgeleverd. De voorbereiding

hiervoor zijn inmiddels gestart. rgieambities.