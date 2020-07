Aardbeving met kracht van 2.7 in provincie

nieuws

In de provincie Groningen heeft dinsdag aan het einde van de middag een aardbeving met een kracht van 2.7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Volgens het KNMI ligt het epicentrum van de beving bij Loppersum.

De beving vond plaats om 17.18 uur. Meldingen van mensen die de aardbeving gevoeld hebben komen uit een wijdverspreid gebied: van de stad Groningen, Meerstad, Stedum en Loppersum. De aardbeving van dinsdagmiddag is de zwaarste beving die tot nu toe dit jaar geregistreerd werd. De zwaarste beving die de afgelopen jaren Groningen getroffen heeft vond plaats in 2012 bij Huizinge en had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter.

“De aardbevingsproblematiek door de gaswinning is niet voorbij”, laat Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van SP in een eerste reactie weten. “Sterkte voor iedereen die de beving gevoeld heeft, opnieuw schade heeft en/of nog steeds wacht in een onveilig huis. Voor iedereen in Nederland: steun Groningen in deze slopende strijd tegen de staat.”

Recente aardbeving in Nederland: op 2020-07-14 om 15:18:47 UTC (17:18:47 NL) vond bij #Loppersum een #aardbeving plaats met een magnitude van 2.7 (reviewed). https://t.co/vmPMIyc3Zz pic.twitter.com/m6EBOAZThe — KNMI (@KNMI) July 14, 2020

Zit te schudden op de bank. Aardbeving? #Groningen #gaswinning — Annemarie de Haan (@Advaya) July 14, 2020

Trouwens, er vinden nog steeds aardbevingen plaats in Groningen. Opeens begon alles te trillen: de vloer, mijn bureau, de vaas met bloemen en de koffie in mijn kopje. #aardbeving #aardbevingGroningen. — Rafa (@Raffie32356542) July 14, 2020