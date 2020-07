Aardbeving met kracht van 2.3 bij Startenhuizen

nieuws

In het noordelijk deel van de provincie is in de nacht van zaterdag op zondag een aardbeving gevoeld. De beving had volgens het KNMI een kracht van 2.3 op de schaal van Richter.

Het epicentrum van de beving lag in de buurt bij Startenhuizen, dat deels in de gemeente Het Hogeland en deels in de gemeente Loppersum ligt. De beving werd in een groot gebied rond het epicentrum waargenomen. Meldingen kwamen onder andere uit Westeremden, Loppersum en Zandeweer. De aardbeving werd gevolgd door een naschok van 0.9 op de schaal van Richter die op dezelfde locatie plaatsvond.

De hele week is het al onrustig in de Groningse bodem. Dinsdagmiddag vond er bij Loppersum een beving plaats die een kracht had van 2.7. Donderdag werd er een beving van 1.8 geregistreerd bij Hellum. Na de aardbeving bij Loppersum kwamen er bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen al ruim 830 schademeldingen binnen. Daarbij zijn er twee acuut onveilige situaties vastgesteld.

