Aardbeving Loppersum: ‘Twee acuut onveilige situaties’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het aantal schademeldingen na de aardbeving afgelopen dinsdag bij Loppersum is opgelopen naar 833, waarbij er twee acuut onveilige situaties zijn vastgesteld. Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, vrijdag.

Dinsdagmiddag vond er rond 17.20 uur een aardbeving bij Loppersum plaats die een kracht had van 2.7 op de schaal van Richter. De beving werd in een wijdverspreid gebied waargenomen. Direct kwamen er bij het IMG schademeldingen binnen. Donderdag stond de teller op 495, vrijdag is dit aantal opgelopen naar 833. Van deze meldingen komen er 89 uit de directe omgeving van Loppersum.

Het aantal meldingen van acuut onveilige situaties liep op van acht op donderdag naar elf op vrijdag. Op alle locaties zijn inmiddels inspecties uitgevoerd. Twee meldingen bleken gegrond te zijn. Eén van de acuut onveilige situaties ontstond op een locatie ruim veertig kilometer buiten het epicentrum in Loppersum, de andere melding op ongeveer twintig kilometer.