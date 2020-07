Aardbeving Loppersum: ‘Crisis betekent fundamenteel herzien van aanpak’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De aanpak van de gevolgen van de aardbevingen in onze provincie moet fundamenteel anders. Daarvoor pleit het Groninger Gasberaad.

De omgeving van Loppersum werd dinsdag aan het einde van de middag getroffen door een aardbeving die een schaal van 2.7 op de schaal van Richter had en in een wijdverspreid gebied waargenomen werd. “De beving hakt er in”, zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad. “En dit was ook precies wat de deskundigen voorspeld hadden. Zij lieten weten dat toen de gaskraan in 2017 in Loppersum dichtgedraaid werd de seismische activiteit eerst zou afnemen en in de periode 2020-21 weer enigszins toe zou nemen om daarna structureel af te nemen.”

“Hele proces zit gevangen in modellen”

De aardbeving heeft grote gevolgen voor de bewoners. “Het doet wat met de staat van de woningen en misschien nog wel meer met de bewoners. Hoe vaak kun je ‘weer opnieuw’ beginnen? Hoe lang houd je dat vol? Langzaam maar zeker worden gedupeerden gesloopt.” Volgens het Groninger Gasberaad is snel handelen geboden maar zit het hele proces gevangen in normen, modellen, processtappen en organisaties. Ondanks dat de gas-ellende vorig jaar het predicaat crisis kreeg, waardoor reguliere procedures en regels overboord kunnen, heeft het de Groningers tot nu toe bar weinig opgeleverd.

Iedere inwoner moet ruimte krijgen om een plan te maken

“Crisis betekent dat we de komende vijf jaar zoveel mogelijk huizen zo snel mogelijk verstevigen en herstellen. Zonder tijd en geld kwijt te zijn aan causaliteitsonderzoek of normberekeningen. Huis voor huis, hoe maken we het veiliger, hoe repareren we de schade, hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk schade voorkomen? Iedere inwoner die daar zelf met zijn aannemer/constructeur een plan voor kan of wil maken, moet die ruimte krijgen”, pleit Top. “Pas dan weten we zeker dat we bezig zijn met het oplossen van problemen, met het gebied veiliger te maken, en de bewoners te ontzorgen.” Volgens Top zou de aanpak zoals die woensdag in Krewerd gestart is als voorbeeld kunnen dienen. Volgens haar ligt de bal nu bij de politiek.