Aankomst ‘zadenbom’ op Suikerterrein uitgesteld tot woensdag

Foto: Jos Volkers (via Facebook)

De aankomst van de Bioremediating Missile op het Suikerterrein, de ‘zadenbom’ van kunstenaar Jos Volkers, heeft opnieuw vertraging opgelopen. Maandagochtend staat de raket nog steeds bij een depot van de Duitse Bundespolitzei. Volkers hoopt dat het transport maandag verder kan, zodat het op woensdag op het Suikerterrein kan zijn.

Aanvankelijk werd gedacht dat de raket vrijdag zou gaan arriveren op het Suikerterrein in Stad. De Oostenrijkse politie gooide roet in het eten. De start van de expositie van het kunstproject werd verplaatst naar maandag. Maar de Duitse politie zat het transport in de weg. Twee bekeuringen en een vergunningsaanvraag later, gaat het gevaarte waarschijnlijk maandag weer de weg op.

Volkers heeft de afgelopen twee jaar in Roemenië gewerkt aan het project. Het eindresultaat is een veertien meter lange raket die gebouwd is van biologisch afbreekbare materialen als hout, textiel en klei. Het gevaarte is gevuld met zaden, sporen en voedingsstoffen als water en mineralen. Om het project in Groningen te krijgen is de raket op een dieplader geplaatst en wordt deze over de weg naar de Martinistad getransporteerd. Dinsdag begon men aan de reis van tweeduizend kilometer, waarbij men nu denkt maandag te zullen arriveren.

De zadenbom blijft tot 25 juli te zien op het Suikerterrein. In augustus en september is het de bedoeling dat de raket een tour gaat maken langs verschillende tentoonstellingen in het land.