‘Weesfietsverbod’ gaat dinsdag in, handhaving start in september

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Vanaf aanstaande dinsdag mag de gemeente Groningen fietsen die langer dan vier weken in de openbare ruimte staan verwijderen. De nieuwe verordening geldt voor een groot deel van de stad Groningen. Handhaving op het verbod start na het einde van de vakantieperiode.

Het verbod geldt voor een groot gedeelte van de stad Groningen (zie kaart, onderaan). Staat een fiets langer dan vier weken ongebruikt in het gebied, dan wordt deze fiets verwijderd en afgevoerd naar het Fietsdepot. In vakantieperiodes of andere periodes van weinig fietsgebruik wordt niet gehandhaafd.

In september zal via sociale media bekend worden gemaakt dat deze handhaving dan start. In delen van de binnenstad geldt vanwege corona nu een fietsparkeerverbod. Hier begint de gemeente in juli met het verwijderen van weesfietsen.

Veel bewoners, ondernemers en bezoekers van binnenstad en een aantal wijken daaromheen, ervaren hinder en overlast van fietsen die niet meer worden gebruikt.Deze achtergelaten fietsen nemen onnodig ruimte in beslag, niet alleen in het fietsenrek maar ook op de stoep.