Schuiling: ‘Mondkapjesplicht is discutabele maatregel die voor schijnzekerheid zorgt’

In tegenstelling tot zijn collega-burgemeesters in Amsterdam en Rotterdam, ziet Koen Schuiling een verplichting tot het dragen van mondmaskers in openbare ruimtes als een schijnzekerheid, die er mogelijk voor zorgt dat het coronavirus zich sneller verspreidt. Dat laat Schuiling donderdagmiddag weten verschillende media.

Schuiling noemt de discussie onder verschillende experts over het effect van een mondkapjesplicht in de openbare ruimte als voornaamste reden voor zijn weerstand. Als op meer plekken mondmaskers gedragen worden, bestaat volgens sceptici van de mondkapjesplicht de mogelijkheid dat mensen minder afstand nemen dan nodig is. Schuiling vindt het daarom dan ook niet nuttig de ‘discutabele maatregel’ in te voeren.

Hoewel Schuiling voornamelijk eigen vrijheid en verantwoordelijkheid propageert voor de handhaving van de coronaregels in Groningen, zijn er wel een pakket aan ‘samenhangende maatregelen’ voor het uitgaansleven in de maak, zo stelt de burgervader. Deze worden volgende week verwacht.