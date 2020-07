4 Mijl gaat dit jaar niet door vanwege coronacrisis

nieuws

De 4 Mijl van Groningen gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Het evenement stond gepland voor 11 oktober aanstaande.

Het evenement wordt uitgesteld naar volgend jaar. In verband met Covid-19 acht de organisatie van het hardloopevenement het niet realistisch om het evenement op een veilig en leuk te laten verlopen. De organisatie van de 4 Mijl voelt ‘een eigen verantwoordelijkheid om de gezondheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en alle andere betrokkenen te waarborgen’, zo schrijft ze in een verklaring.

“Veiligheid en gezondheid staan altijd voorop’’, aldus Johan Meijer namens de organisatie. “Het is vanzelfsprekend dat wij in deze zorgelijke tijd onze bijdrage willen leveren aan het terugdringen van het coronavirus. Iedereen begrijpt dat. In 2021 organiseren we, traditioneel op de tweede zondag van oktober, graag weer een volwaardige Menzis 4 Mijl van Groningen, een veilig en sfeervol volksfeest.’’