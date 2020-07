‘35.000 extra woningen voor gemeente Groningen moeten gespreid worden over regio’

nieuws

foto Andor Heij

De 35.000 extra woningen, die vanuit de Woondeal in de gemeente Groningen gebouwd moeten gaan worden, moeten verspreid worden over de regio. Dat schrijft de stuurgroep Regio Groningen-Assen in een brief aan gemeenteraden en Provinciale Statenleden, zo schrijft RTV Drenthe.

In 2019 heeft sloot de gemeente Groningen een Woondeal met de minister van Binnenlandse Zaken. Daarin werd afgesproken dat er 35.000 nieuwe nieuwe woningen gebouwd gaan worden. De Regio Groningen-Assen hoopt nu dat een deel van deze woningen ook buiten de gemeente Groningen gebouwd kunnen worden.

Het RGA gaat onderzoeken of het verstedelijken van de regio nuttig is. Volgens het RGA wordt dit een toekomstvisie, waarin verkend wordt waar de regio als geheel behoefte aan heeft.”Het kan zijn dat de woningen veelal op dezelfde plek komen, of dat er wordt besloten om ze heel erg te verspreiden”, vertelt woordvoerder Inge Klinkert van de RGA. “Gaan we verstedelijken of juist niet? Daarbij horen ook zaken als mobiliteit en ov-verbindingen. We zetten natuurlijk niet zomaar ergens woningen neer.”