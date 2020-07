130 leerlingen gaan gewoon naar school in de zomervakantie

130 leerlingen van basisschool De Pendinghe aan de Eikenlaan gaan de eerste twee weken van de zomervakantie gewoon naar school. De school biedt een zomerprogramma aan om leerachterstanden te voorkomen.

Door de coronacrisis moest de school tien weken dicht, en daarom besloot het bestuur om de eerste twee weken van de vakantie zomerschool te geven. Daarbij krijgen kinderen les, maar is er ook veel tijd om te spelen. De school hoopt zo dat de leerlingen niet te veel achterstand oplopen door de crisis. Voor de klas staan onder andere pabo-studenten van de Hanzehogeschool. “Ik denk wel dat er achterstanden zijn,” zegt Mijke Ebbers. Ze geeft deze weken les aan de middenbouw. “Maar kinderen maken hele grote sprongen, dus als je zo met ze bezig bent leren ze zo veel bij.” Volgens haar gaat het er vooral om dat de kinderen ook plezier hebben.

De kinderen hebben hele andere redenen om naar school te komen. “Mijn vrienden zien,” zeggen Adam, Ritaj en Elin van de middenbouw. “In plaats van dat je binnen zit kan je nu spelen,” zegt Adam. Ritaj is het daar mee eens. Zij vond een bezoek aan het Scheepvaartmuseum het leukst. “We mochten ook zelf varen. Het was heel anders dan gewoon les.”

Directrice Monique Inja is niet bang dat er na de vakantie een verschil is tussen leerlingen die wel en niet naar de zomerschool zijn gegaan. “Kinderen hebben altijd verschillen, we zijn het gewend om daar mee om te gaan. Kinderen leren allemaal op hun eigen niveau en tempo. Alles wat de kinderen leren is winst.”