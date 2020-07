116 Coronaboetes in Groningen in eerste drie maanden

nieuws

Foto Andor Heij.

In de gemeente Groningen zijn tussen eind maart en eind juni 116 coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van De Volkskrant.

Uit het onderzoek van de krant blijkt dat er in ons land grote verschillen zijn tussen gemeenten in de aantallen uitgedeelde coronabekeuringen. De cijfers die De Volkskrant gebruikt zijn op basis van de Wet openbaarheid van bestuur boven tafel gekomen. Het gaat om het aantal boetes die het Openbaar Ministerie op heeft gelegd op grond van processen-verbaal van politieagenten of boa’s op grond van noodverordeningen waarin onder meer een verbod op samenkomsten gold en anderhalve meter verplicht werd gesteld.

Vijf bekeuringen per 10.000 inwoners

Groningen staat in de rangschikking van grootste steden op een tiende plaats met 116 coronabekeuringen, wat neerkomt op vijf bekeuringen per tienduizend inwoners. De gemeente Nijmegen voert de ranglijst aan met 32,5 bekeuringen per tienduizend inwoners. In absolute aantallen staat Groningen met 116 bekeuringen op de negende plaats. In Nijmegen werden er 578 boetes uitgedeeld waarmee de Gelderse gemeente ook hier op de eerste plaats staat. Als de grote steden los worden gelaten blijken in de gemeente Zaltbommel de meeste bekeuringen uitgedeeld te zijn (38,1 per 10.000). Op plaats twee staat Bunschoten, 38 op 10.000, en op drie Loon op Zand met 33,7 op 100.000.

In Loppersum geen bekeuringen

In 28 gemeenten werd geen enkele bekeuring uitgedeeld. In de provincie Groningen gaat het alleen om Loppersum. In Westerkwartier werden vijftien boetes uitgedeeld, 2,4 per 10.000, in Het Hogeland zeven, 1,5 per 10.000 en in Midden-Groningen 28, 4,6 per 10.000.

Rechtsongelijkheid

Strafrechtdeskundigen hebben vanaf het begin gewaarschuwd dat onduidelijke coronaregels tot willekeur zouden kunnen leiden. “Deze cijfers laten zien dat die vrees terecht was”, zegt Adriaan Wierenga, specialist noodrecht van de Rijksuniversiteit Groningen in de krant. “Als er in de ene gemeente anders wordt gehandhaafd dan in de andere, is er sprake van rechtsongelijkheid.” De cijfers geven aan dat sommige steden meer prioriteit hebben gegeven aan het handhaven van de coronaregels dan andere. Dat Nijmegen de ranglijst aanvoert is niet vreemd omdat de voorzitter van het Veiligheidsberaad daar burgemeester is en de afgelopen maanden ferme taal heeft uitgesproken.

In totaal werden er tussen eind maart en eind juni in ons land 22.820 bekeuringen uitgedeeld.