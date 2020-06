Zorgpersoneel krijgt coronabonus van duizend euro

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Personeel dat werkzaam is in de zorg krijgt een bonus van duizend euro netto. Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA) donderdagochtend bekendgemaakt.

De bonus is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn als verpleegkundige, verzorgende of als ondersteunend personeel actief zijn. Het geld is niet bedoeld voor artsen. Het bedrag van duizend euro is een manier om de zorgsector te bedanken voor het vele werk dat verzet is tijdens de coronacrisis. “Er is in de zorg dag en nacht keihard gewerkt. Veel mensen hebben dubbele diensten moeten draaien om al het werk te kunnen verzetten”, aldus De Jonge.

De bonus komt niet helemaal uit de lucht vallen. In het begin van de crisis gaven verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer al aan dat een bonus gerechtvaardigd zou zijn. De Jonge verwacht dat het geld dit najaar uitgekeerd gaat worden. Met de bonus is in totaal een bedrag van achthonderd miljoen euro gemoeid.