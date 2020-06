Zorgpersoneel gebruikt bushokjes Van Swietenlaan als rookhok: “Dit is absurd”

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Zorgpersoneel van verschillende gezondheidsinstellingen gebruikt de bushokjes op de Van Swietenlaan als rookhok. “En ze ruimen het niet netjes op.”

Een buschauffeur van Qbuzz ziet het steeds vaker gebeuren. “Het gaat om vier bushaltes”, vertelt de chauffeur. “Voor de duidelijkheid, dit zijn gewone bushaltes waar mensen gebruik van kunnen maken als ze met het openbaar vervoer willen reizen. Op bepaalde tijdstippen worden ze echter gebruikt als rookhok door personeel dat in de omgeving werkt. Met name in de middag rond 15.00 uur is het druk. Zeker als het regent. Als mijn dienst daar langs voert kan ik niet zien of iemand met me mee wil of niet.”

In de gemeente Groningen is het roken bij bushaltes verboden. Sterker nog, Groningen was de eerste Nederlandse gemeente die rookvrije zones in de publieke ruimte kreeg. Het rookverbod geldt ook voor bushaltes die grenzen aan ziekenhuizen. “Bij deze haltes wordt het juist gefaciliteerd. Er staat een bakje waar de peuken in kunnen en er hangt een papier met daarop een tekst van de ‘Stille Kracht’, die het opruimen van koffiebekers en peuken aanmoedigt. Ondertussen liggen er toch overal peuken en is het er gewoon niet netjes. Ik vind het absurd want de reizigers zouden hier geen last van moeten hebben.”