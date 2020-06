Zorgen bij onderwijsbonden over slecht zicht op coronavirus op scholen

nieuws

Onderwijsbonden maken zich zorgen over het slechte centrale overzicht van het coronavirus op scholen. Volgens onderwijsvakbond AOb moet er een veel beter overzicht komen.

Het RIVM, het ministerie van Onderwijs en de GGD’en in ons land weten niet op hoeveel basisscholen coronabesmettingen zijn geconstateerd. Het Algemeen Dagblad heeft een onderzoek gedaan en aan alle 25 GGD’en in ons land de vraag gesteld op hoeveel scholen besmettingen zijn. Slechts een aantal regio’s kon precies verstellen op welke scholen coronagevallen zijn vastgesteld. Het leeuwendeel van de regio’s kon deze informatie echter niet geven.

Het ministerie van Onderwijs krijgt alleen een seintje als er grote uitbraken onder leerlingen plaatsvinden. Dat is vooralsnog niet gebeurd. Het RIVM telt alleen het aantal docenten dat positief getest is. “We weten misschien hoeveel besmettingen er onder leraren zijn, maar we hebben geen idee op hoeveel basisscholen corona is vastgesteld”, zegt voorzitter Eugenie Stolk van onderwijsvakbond AOb. “Het lijkt me logisch daarnaar te kijken, want je wilt weten of een school een bron is.”