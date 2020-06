“Zonnig en zeer warm maar of het tropisch wordt?”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het gaat een warme tot zeer warme week worden maar waarschijnlijk gaan we in Groningen geen tropische temperaturen bereiken. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het een droge dag en laat de zon zich regelmatig zien”, vertelt Kamphuis. “Ook zullen er wat vriendelijke stapelwolken aan het firmament te zien zijn. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten, kracht twee tot drie, wordt het 22 of 23 graden. De nacht naar dinsdag verloopt koel waarbij het kwik daalt naar tien graden. Dinsdag gaat het een zonovergoten dag worden. Het wordt dan met 25 graden ook gelijk warm.”

Bij temperaturen tussen de 25 en 30 graden is er sprake van een zomerse dag. Bij temperaturen boven de dertig het tropisch. Volgens Kamphuis gaan we die waarden niet halen. “Laat ik duidelijk zijn, het wordt vanaf woensdag zonnig en zeer warm zomerweer. Tot en met vrijdag hebben we te maken met temperaturen van 27 tot 29 graden.”