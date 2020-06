Zoekactie naar weggevlogen ara

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De eigenaren van de weggevlogen ara in de wijk Corpus den Hoorn roepen buurt- en wijkbewoners op om hun ogen goed de kost te geven. Dat melden de eigenaren op Facebook.

De ara is een soort papegaai. Dinsdagmiddag vloog het dier, dat de naam Zazou draagt, op een onbewaakt moment uit een woning en ging vervolgens in een boom aan de Van Swietenlaan zitten. Hulpdiensten werden opgetrommeld en ook de Dierenambulance werd ingelicht. De brandweer kon echter niets doen en besloot om af te wachten. “De eigenaren hebben een groot deel van de middag en avond bij de boom gestaan en de naam van de ara geroepen in de hoop dat het dier naar ze toe kwam. Maar dit gebeurde niet”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie.

Op een gegeven moment zijn de eigenaren het beest helemaal uit het oog verloren. “Onze papegaai is weggevlogen. Als jullie hem zien of vangen breng hem dan alsjeblieft terug. Het dier moet in de omgeving van het Martini Ziekenhuis, Corpus den Hoorn verblijven. We willen hem heel graag terug.” Mensen die de ara spotten kunnen het beste contact opnemen met de Dierenambulance Groningen. Dit kan op telefoonnummer 050 579 19 00.

