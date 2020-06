Ze zijn er weer: nachtwolken

nieuws

Foto: Ruud Greven

Ze blijven moeilijk voorspelbaar, maar de afgelopen nacht kwamen de meldingen uit het hele land, ook uit Groningen: nachtwolken. Mogelijk vannacht weer.



De noordelijke hemel kan geruime tijd na zonsondergang of voor zonsopkomst een paar uur worden opgelicht door deze wolken met een zilverachtige glans. De vormen veranderen relatief snel. Op de hoogte waar de wolken zich ophouden komen zeer sterke luchtstromingen voor.

De lichtende nachtwolken zijn wit, geel-oranje of lichtblauw. De sterren blijven in deze dunne wolken zichtbaar. Nachtwolken kunnen onder gunstige omstandigheden gezien worden in de zomermaanden in noordelijke richting.