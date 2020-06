“Zaterdag wordt benauwd warm met bijna tropische temperaturen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het gaat zaterdag een benauwd warme dag worden waarbij de tropische waarden bijna aangetikt gaan worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag begint de dag met geregeld zon”, vertelt Kamphuis. “Later op de dag neemt de bewolking toe en in de middag is er kans op een bui. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het achttien of negentien graden. In de nacht naar donderdag daalt het kwik naar twaalf graden en kan er wederom wat lichte regen vallen.”

“Donderdagochtend is er veel bewolking met wat lichte regen. In de middag laat de zon zich zo nu en dan zien en wordt het negentien graden. Vrijdagochtend begint de dag met bewolking en kan er een spatje regen vallen. In de middag breekt de zon door en wordt het gelijk benauwd warm met 25 graden. Zaterdag gaan alle registers open en wordt het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Het is vochtig en benauwd warm met later in de middag of in de avond en nacht een felle regen- of onweersbui. Ook zondag kan er een bui vallen en is het met 24 graden nog steeds warm.”