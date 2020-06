Zangeres die Groningen in coronatijd verbond met ‘We’ll Meet Again’ overleden

nieuws

Foto: Nicki via Flickr (CC BY-SA 2.0)

Op verschillende plekken in de provincie Groningen klonk op 5 mei het lied ‘We’ll meet Again’. De bekendste vertolkster en de vrouw die het lied zijn bekendheid gaf, Dame Vera Lynn, is donderdagochtend op 103-jarige leeftijd overleden.

We’ll Meet Again wordt vaak op Bevrijdingsfestivals opgevoerd. Daarnaast is het lied de traditionele afsluiting van het bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam. In Groningen werd het lied het afgelopen jaar extra bekend, omdat het op 5 mei op meerdere plekken in de provincie ten gehore werd gebracht. De Groningse cultuursector wilde er daarmee voor zorgen dat het op 5 mei niet stil zou vallen in Groningen. Onder andere Bert Visscher, het Noordpool Orkest, het Noord Nederlands Orkest, Het Noord Nederlands Toneel, Wia Buze, Izaline Calister, Marlene Bakker en de Troebadoers brachten op deze dag het lied ten gehore, evenals vele andere Groningers.

Vera Lynn, in de Tweede Wereldoorlog ook wel bekend als ‘the Forces’ Sweetheart’, werd in deze periode bekend met haar vertolking van ‘We’ll meet Again‘. Het lied werd vaak aan vertrekkende soldaten opgevoerd, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten. Ook kwam het lied dit jaar nog voor in een toespraak van Koningin Elizabeth, als steun voor Britten tijdens de coronacrisis.