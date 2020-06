Zaanbrug voor de derde dag op rij in storing

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Er zijn vrijdag opnieuw problemen geweest met de Zaanbrug in de stad Groningen. Buschauffeurs kregen de opdracht om om te rijden.

De Zaanbrug is de busbrug over het Noord-Willemskanaal gelegen tussen het Emmaviaduct en de Paterswoldseweg. De storing vrijdag ontstond in het begin van de middag. Buschauffeurs kregen via hun communicatieapparatuur een melding dat er om gereden moest worden. In de loop van de middag kon de storing opgelost worden. Ook woensdag en donderdag waren er problemen. Donderdag was er een monteur in de buurt waardoor het euvel binnen tien minuten verholpen kon worden, woensdag duurde de storing langer.

Bij iedere storing blijft de brug in een geopende positie en wil het brugdek niet omlaag. Hoe dit kan en waardoor de brug zo storingsgevoelig is, is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

