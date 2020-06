“Word actief tijdens je studententijd”

nieuws

Foto: Google Streetview

Neem zelf de regie over de invulling van je studententijd. Dat is de oproep van de gezamenlijke studentenfracties in de universiteitsraad.

Deze periode zal volgens de fracties sterk beïnvloed worden door de coronacrisis. “De studententijd is voor veel mensen de mooiste tijd van hun leven,” zegt Marc de Groot, lid van de universiteitsraad namens SOG. “Wij zouden het kwalijk vinden als aankomend studenten nu kansen mislopen die hun verdere loopbaan zullen beïnvloeden.”

De partijen in de universiteitsraad raden hen aan, zelf te gaan kijken hoe zij zoveel mogelijk uit hun studententijd kunnen halen. “Actief worden naast je studie is de beste manier om in contact te komen met anderen, en soft-skills op te doen die je in de collegebanken niet kan leren,” aldus De Groot. Dat kan bij een dispuut, vereniging of via allerlei vormen van ontspanning.

De verschillende verenigingen staan voor grote uitdagingen. Vanwege de coronacrisis is het namelijk lastig om tijdens de Keiweek aankomende studenten te bereiken.