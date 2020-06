Woningcorporatie vangt 11,2 miljoen voor 136 Groningse sociale huurwoningen

nieuws

Foto: Woningcorporatie Mooiland

Met de overboeking van 11,2 miljoen euro is woningcorporatie Mooiland van haar laatste 136 sociale huurwoningen in de provincie Groningen af. Het merendeel van de woningen staat in Lewenborg (de Lichtboei).

Stadjers Vastgoed neemt de laatste 136 huurwoningen van Mooiland over, volgens Vastgoedmarkt.nl voor een bedrag van 11,2 miljoen euro. Naast de Lichtboeiflat en een aantal andere woningen in de Stad zijn 10 woningen in Ten Boer, 15 in Bedum en 6 in Leens overgedaan aan de nieuwe eigenaar.

Volgens de nieuwe eigenaar verandert alleen het telefoonnummer voor reparaties aan de sociale huurwoningen, voor de rest blijft alles zoals het was voor de bewoners. Maar de verkoop van de woningen zorgde twee jaar terug wel voor vragen in de gemeenteraad. De SP is fel tegen de verkoop van sociale huurwoningen aan investeerders.