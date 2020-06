Woningbrand in Ten Boer snel onder controle

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In een woning aan de Fivelstraat in Ten Boer heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Daarbij is de bewoner lichtgewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 14.20 uur binnen waarop een tankautospuit van de brandweer Ten Boer ter plaatse werd gestuurd. “Het betrof een kleine brand”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “De bewoonster was in de keuken met een apparaat bezig en dat ging niet helemaal goed. Waarschijnlijk door een technisch mankement is er rookontwikkeling ontstaan. Wij zijn ter plaatse gekomen en hebben de brand geblust. De mevrouw heeft rook binnengekregen en zij wordt onderzocht door ambulancepersoneel.”

Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.