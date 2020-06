Woningbrand Heymanslaan snel onder controle

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Heymanslaan in de stad Groningen is donderdagmiddag enige rookontwikkeling ontstaan. Dat meldt de Groninger brandweer.

De melding van de brand kwam rond 14.20 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Het valt allemaal wat mee”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “We kregen een melding van wat rookontwikkeling in de woning. Bij aankomst zijn we direct een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat het veroorzaakt werd door hoogstwaarschijnlijk een defect in een schoorsteenkanaal.”

Omdat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie is de brandweer al snel weer teruggekeerd naar de kazerne. Een expert zal moeten kijken naar het schoorsteenkanaal om het euvel op te lossen. Niemand is gewond geraakt, van schade is geen sprake.