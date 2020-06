Wijkhotel Stee In Stad bestaat tien jaar

nieuws

Het Wijkhotel Stee in Stad bestaat op 24 juni precies tien jaar. De opening in de Korrewegwijk werd destijds uitbundig gevierd, samen met de buurtbewoners.

Een van de doelen van het Wijkhotel is het bieden van leer-werkplekken voor 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of een opleiding volgen. Op dat vlak is het plan geslaagd. Voor veel mensen betekende het, toen en nu, een opstap naar werk.

Ook de hotelgasten waarderen het initiatief. Er zijn bijzondere themakamers en er is veel persoonlijke aandacht voor de gasten. De afgelopen tien jaar hebben duizenden mensen kennis gemaakt met de Korrewegwijk en de stad.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is er wat veranderd. Enkele kamers zijn gebundeld tot familie-kamer met eigen sanitair en een contactloos ontbijt. Ook is de Stee Healthy Hygiëne-kit in het leven geroepen, met handschoentjes, desinfectiemiddelen en handverzorging.