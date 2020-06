Wij-teams blij met de oproep burgemeester

De Wij teams Groningen zijn blij met de oproep van burgemeester Koen Schuiling gisteren.

Meer dan 1 miljard euro, dat vraagt de burgemeester, samen met veertien grote gemeenten in Nederland, aan het kabinet. Het geld is bedoeld om op zeer korte termijn te investeren in achterstandswijken. De coronacrisis zet de inwoners uit bijvoorbeeld Selwerd, Paddepoel,Vinkhuizen Lewenborg en Bijum op een nog grotere afstand. Bijvoorbeeld: toegenomen spanningen binnen gezinnen waar veel problemen samenkomen, werkloosheid, die al hoog was, neemt toe en het vinden van nieuw werk is moeilijker.Zeker ook voor arbeidsmigranten, en andere kwetsbare groepen, die hier meer dan in andere wijken wonen, terwijl de hoge vaste lasten doorgaan.

De Wij-teams in Groningen onderschrijven de oproep zegt adjunct-directeur Geth Kuin.