Werkzaamheden rond Groningse spoor succesvol afgerond; lichte vertraging bij Europapark

nieuws

Foto Andor Heij

Volgens ProRail zijn vrijwel alle klussen die gepland waren voor de donderdag beëindigde treinvrije periode succesvol afgerond. Wel meldt de spoorbeheerder dat het coronavirus hier en daar voor een aantal problemen heeft gezorgd, onder andere bij Station Europapark.



Hoewel het leeuwendeel van de geplande werkzaamheden is afgerond, verliep de aanleg van een nieuw perron aan het extra spoor bij station Groningen Europapark niet helemaal volgens plan. Niet alle materialen voor onder andere de nieuwe trap, perrontegels en terrassen waren op tijd beschikbaar. Volgens ProRail komen deze materialen uit landen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus, waardoor de levering daarvan vertraging opliep. Alle voorzieningen voor de reizigers zijn er wel, maar het perron is nog niet via de trappen bereikbaar. Reizigers kunnen (vanuit de onderdoorgang) wel gebruik maken van de nieuwe lift of lopen via de hellingbaan vanaf de Helperzoom.

Om de grootschalige werkzaamheden uit te kunnen voeren, reden er tussen 6 mei en 3 juni geen treinen op de trajecten Groningen-Assen en Groningen-Veendam/Weener. “Het was een uitdagende klus”, zegt projectmanager Han Berends van ProRail namens de partners in het project. “Er zijn ruim achtduizend diensten gedraaid om het werk aan het traject te kunnen klaren. Daarbij werd dag en nacht gewerkt. En Corona maakte het er niet makkelijker op. Het houden aan de richtlijnen vroeg om discipline. We hebben dit samen met de aannemers goed opgepakt en gezorgd dat de treinen weer volgens dienstregeling kunnen rijden nu de reizigersaantallen toenemen.”

Een nieuw extra spoor, een opknapbeurt voor bestaande sporen en nieuwe bovenleiding en beveiliging over een traject van vier kilometer. Onder andere deze klussen klaarden spooraannemers voor ProRail in de afgelopen treinvrije periode. Bij opstelterrein De Vork in Haren zijn nu alle voorzieningen om treinen te parkeren, te tanken, te wassen en te onderhouden. De komende twee weken nemen Arriva en NS het terrein in gebruik. Op het Hoofdstation is het grootste deel van de perronkappen verwijderd en zijn de winkels die op het middenperron stonden zijn gesloopt.