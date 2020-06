Weinig problemen verwacht in OV bij opening mbo-scholen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur bracht maandag een bezoek aan het Noorderpoort College en station Europapark om te bespreken hoe ze er voor kunnen zorgen dat het openbaar vervoer niet te druk wordt als veel studenten weer naar school kunnen.

Vanaf september is een groot deel van de studenten weer welkom op school. De gebouwen van Noorderpoort zijn al helemaal corona-proof gemaakt, maar veel studenten zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om op school te kunnen komen. Daarom werden vandaag afspraken gemaakt over hoe dat het best geregeld kan worden. “Het is belangrijk dat als we veilig naar school willen gaan met elkaar, dat we dan gaan spreiden waar het gaat om het gebruik van het openbaar vervoer,” zegt Van Veldhoven. “Dus niet meer allemaal met z’n allen in diezelfde bus op datzelfde moment naar school, maar betere spreiding over de dag, van best wel vroeg tot echt in de avond, en dan moeten we dat toch best wel met elkaar passend kunnen krijgen.”

Wim van de Pol, voorzitter van het College van Bestuur van Noorderpoort, denkt ook dat dat mogelijk is. “Als wij ook in de spits de studenten in de trein en in de bus kunnen uitnodigen. We hebben met de staatssecretaris gesproken

over de noodzaak dat we de studenten de hele dag in de trein en in de bus hebben, want dan kunnen ze gespreid naar school komen.”

Volgens Van Veldhoven gaat het niet te druk worden in het openbaar vervoer als de studenten er weer gebruik van gaan maken. “Het openbaar vervoer zal weer drukker worden, maar we hebben nu ook weer 100% van het materieel ingezet. In de spits zaten we altijd ruim aan die capaciteit, maar in de daluren was er echt nog ruimte over, dus als we beter gaan spreiden dan benutten we die capaciteit: die plekken in de bus en in de trein ook beter, en dan is er eigenlijk veel meer mogelijk.”

Dat komt ook doordat maar een deel van de studenten aanwezig zal moeten zijn in de schoolgebouwen. “Ook komend jaar zal meer dan de helft van ons onderwijs online zijn,” zegt Van de Pol. “Studenten gaan naar school voor praktijklessen en examens, maar misschien wel 60 tot 70% van de lessen zal online zijn. Dus zo druk als het tot februari was, zal het niet zijn.”