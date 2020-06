Weggevlogen ara weer terug

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De ara die dinsdag op een onbewaakt moment uit een woning vloog in de wijk Corpus den Hoorn is weer terecht. Dat laat de eigenaar weten.

Het dier, een soort papegaai, vloog dinsdagmiddag de vrijheid tegemoet. De ara die de naam Zazou draagt, ging vervolgens in een boom aan de Van Swietenlaan zitten. Hulpdiensten werden opgetrommeld maar al snel bleek dat zij niets konden betekenen. “De eigenaren hebben tot dinsdagavond bij de boom gestaan, hebben de naam van de ara geroepen, in de hoop dat de ara naar hen toe kwam maar tot nu toe zonder resultaat”, liet Mike Weening van Weening Fotografie dinsdagavond weten.

Uiteindelijk verloor men Zazou helemaal uit het oog. Op Facebook werden buurt- en wijkbewoners opgeroepen uit te kijken naar de ara. En met resultaat. Donderdag laat de eigenaar weten dat Zazou weer terug is en in goede gezondheid is.