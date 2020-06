Waterpolitie voert extra controles uit in en rondom Stad

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De waterpolitie heeft dit weekend extra controles uitgevoerd op de wateren in en rondom de stad. Dat blijkt uit een reportage die 112groningen.nl over de ‘politie te water’ maakte.

In de stad gaat het onder andere om controles op de Diepenring en het Paterswoldsemeer. Bij de diensten houden agenten toezicht op het water en worden schippers van bootjes gecontroleerd of ze in bezit zijn van een vaarbewijs en of ze over een brandblusser en de nodige reddingsvesten aan boord beschikken. Daarnaast wordt de snelheid van de bootjes in de gaten gehouden.

De agenten houden niet alleen toezicht op het water. Met de voorbij warme dagen zoekt de jeugd massaal verkoeling in het water. Soms springt men daarbij vanaf bruggen. In de reportage worden een aantal jongeren daarop aangesproken. “Jullie weten toch dat dat niet mag?” Zegt de agent tegen een aantal tieners. “Ja, maar kijk iedereen heeft het toch wel eens gedaan”, reageert één van de jongeren. Agent: “Daar gaat het niet om. Er hoeft maar een fiets op de bodem te liggen en jij springt daar bovenop dan hebben we een groot probleem”.

Bekijk de reportage over de waterpolitie hier