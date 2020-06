Waterhuizerbrug vanaf 6 juli zes weken gestremd

nieuws

Foto: Provincie Groningen

De Waterhuizerbrug is van maandag 6 juli tot (uiterlijk) vrijdag 14 augustus gestremd voor autoverkeer. De brug over het Winschoterdiep krijgt tijdens de zomervakantie een grote opknapbeurt. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen de brug tijdens de stremming wel blijven gebruiken.

De Doctor E.H. Ebelsweg (N860) is afgesloten ter plaatse van de brug. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidelijke ringweg. Verkeer vanuit Haren in de richting van Waterhuizen kan het beste de route Hoogezand volgen en daarbij op de A7 afrit 39 (Westerbroek) nemen. Verkeer uit de richting Hoogezand wordt via de Winschoterweg en Europaweg omgeleid via afrit 38 (Groningen-Zuidoost). De brug wordt tijdens de stremming bediend voor de scheepvaart, de wachttijd voor de scheepvaart is maximaal twee uur.

De brug wordt schoongemaakt, krijgt een nieuwe verflaag en de draaiende delen van de brug worden gesmeerd. Het stalen brugdek, betonnen delen van de brug en slechte delen asfalt rondom de brug worden gerepareerd. Ook is de kerende constructie in de berm van het fietspad verrot. De houten constructie wordt daarom vervangen door betonnen delen.

De provincie kan niet met zekerheid zeggen of de werkzaamheden ook daadwerkelijk tot 14 augustus duren. Dat hangt af van het weer en de temperatuur, want bij gunstige omstandigheden kan het zijn dat de werkzaamheden eerder zijn afgerond.