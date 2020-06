W.A. Scholtenstraat tot eind augustus deels dicht

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De W.A. Scholtenstraat is vanaf aanstaande maandag tot en met 28 augustus dicht voor auto- en busverkeer richting de Oostersingel. Dat gebeurt in verband met het vervangen van water- en gasleidingen in de straat.

Voor fietsers blijft de weg in beide richtingen open. Op vrijdag 26 juni om 19.00 uur worden de verkeersmaatregelen alvast gestart. Dit gebeurt op verzoek van de buschauffeurs en de aannemer om te kijken of de bussen de werkzaamheden goed kunnen passeren en de aannemer een veilige werkruimte heeft. De bussen rijden namelijk wel vanaf de Oostersingel richting de Maagdenbrug over de W.A. Scholtenstraat. Voor fietsers blijft de weg in beide richtingen open.

Auto’s richting de Oostersingel worden omgeleid via Turfsingel, het Boterdiep, de Korreweg, de J.C. Kapteynlaan en de Vrydemalaan. Bussen rijden via het Boterdiep en het Kolendrift. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de W.A. Scholtenstraat.