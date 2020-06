VVD over mogelijke demonstratie tegen racisme: ‘Geen Amsterdam in Groningen’

nieuws

Foto's: Erick Bakker

De gemeenteraadsfractie van de VVD wil dat het college van B&W nadenkt over maatregelen tegen een mogelijke demonstratie tegen racisme en politiegeweld in Groningen. De fractie heeft dinsdag schriftelijk vragen gesteld.

“Hoewel demonstreren een belangrijk grondrecht is, was het op een gegeven moment zó druk dat de maatregelen van het RIVM niet meer nageleefd konden worden. Ook in Groningen wil men vanavond een demonstratie houden”, zo schrijft de VVD-fractie. “Volgens de berichten op social media worden er in Groningen ruim meer dan 1000 demonstranten verwacht. Een situatie zoals in Amsterdam willen wij in Groningen graag voorkomen.”

De fractie vraagt het college dan ook om na te denken over een alternatieve locatie voor een demonstratie, mocht er reeds een aanvraag voor een demonstratie zijn ingediend bij de gemeente. Ook wil de fractie weten of er gehandhaafd gaat worden op de maatregelen van het RIVM in Groningen.

De gemeente Groningen laat weten in beraad te zijn over hoe met de situatie om te gaan, mocht deze zich voordoen.