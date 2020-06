VVD: “Campings die nu al aan de regels voldoen eerder openen”

nieuws

Camping Stadspark

Campings die nu al aan de coronaregels voldoen zouden eerder open moeten mogen dan 15 juni. Dat stelt de fractie van de VVD in de Provinciale Staten.

Dinsdag lieten bronnen rond het kabinet weten dat besloten is dat de opening van douches en toiletten op campings vervroegt is van 1 juli naar 15 juni. De fractie noemt dat mooi nieuws, maar campings die nu al aan de regels voldoen zouden nog wel eerder open kunnen. “Het is natuurlijk mooi dat de bedrijven op 15 juni weer voluit aan de slag kunnen, maar omdat een hoop bedrijven nu al aan de richtlijnen voldoen, is er wat ons betreft voor die bedrijven geen enkele reden meer om te wachten”, zegt Statenlid Madà Miesen. “Elke dag dat het sanitair niet open kan, kost deze ondernemers veel geld en kunnen toeristen niet optimaal genieten van onze mooie provincie.”

Voorwaarde voor het openstellen van de voorzieningen is dat de bedrijven wel goede protocollen hanteren en voldoen aan de eisen van het RIVM. Veel bedrijven hebben hun bedrijfsvoering inmiddels aangepast aan deze richtlijnen en zijn er helemaal klaar voor: toiletgebouwen zijn aangepast, schoonmaakroosters liggen klaar en gebouwen en recepties zijn aangepast. De partij roept de Veiligheidsregio Groningen op om bedrijven die kunnen aantonen al aan de RIVM-richtlijnen te voldoen, nu al toestemming te geven om hun sanitaire voorzieningen open te stellen.