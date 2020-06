VVD blij met behoud Eurosonic Noorderslag

nieuws

Foto: Lesley Pietens

De fractie van de VVD is blij dat muziekfestival Eurosonic Noorderslag behouden blijft in de Culturele Basisinfrastructuur. Dat laat de partij maandagmiddag weten.

“Dit is een fantastisch resultaat voor Eurosonic Noorderslag en voor de provincie Groningen”, zegt VVD-Statenlid Marjolein Vulpes. “ESNS is de broedplek voor poptalent in Nederland, het is prachtig dat ook het talent van de toekomst deze kans blijft krijgen.” Maandagmiddag werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen dat ESNS opgenomen wordt in de Culturele Basisinfrastructuur. Door deze opname kan het festival rekenen op zo’n zes ton per jaar aan financiële steun. De VVD zegt dat het besluit ook erg belangrijk is voor de economie in de regio. “Alle bezoekers van het festival maken gebruik van de lokale horeca, hotels en voorzieningen, dat geeft onze economie jaarlijks een enorme boost.”

Eerder stuurde de Groninger politiek, op initiatief van Vulpes, een brief aan minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Cultuur en de Tweede Kamer met de oproep om deze subsidie toe te kennen. De Tweede Kamer fractie van de VVD nam deze oproep vervolgens over. De motie om ESNS te behouden kreeg vervolgens brede steun in de Tweede Kamer, waarop Van Engelshoven besloot om de subsidie alsnog toe te kennen.