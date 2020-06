“Vrijdag wordt de warmste dag met mogelijk toch tropische temperaturen”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Er is deze week wellicht toch een mogelijkheid dat we de tropische dertig graden gaan bereiken in Groningen. Dit zou dan moeten gebeuren op vrijdag. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is het een zonnige en warme dag”, vertelt Kamphuis. “De noorden- tot noordwestenwind is zwak, kracht twee, en het wordt ongeveer 24 graden. In nacht naar woensdag daalt het kwik naar twaalf graden. De nacht zal erg helder verlopen.”

Vanaf woensdag komt volgens Kamphuis de warmte echt op stoom. “Woensdag en donderdag wordt het op beide dagen 27 of 28 graden. Het zal zonovergoten zijn en het is rustig weer. Vrijdag gaat de warmste dag van de week worden waarbij we mogelijk toch die tropische dertig graden gaan bereiken.” Wat er daarna gaat gebeuren is volgens de weerman nog onzeker.