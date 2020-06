Vrachtwagen en meerdere auto’s betrokken bij ongeluk A7

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag op de A7 zijn een vrachtwagen en meerdere personenauto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.25 uur ter hoogte van het Gasunie-gebouw. “Het gaat om de rijrichting Drachten richting het Julianaplein”, vertelt Wind. “Een vrachtwagen en meerdere personenauto’s zijn op elkaar gebotst. Eén persoon is gewond geraakt. Deze is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Hulpdiensten rukten massaal uit. Behalve de politie en een ambulance werd ook de Groninger brandweer opgeroepen die met een grote hulpverleningswagen ter plaatse kwam. Een traumahelikopter was ook onderweg, maar die is halverwege teruggekeerd.

Vanwege het ongeluk was één rijbaan van de snelweg afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft een personenauto weg moeten slepen. De vrachtwagen en andere betrokken voertuigen konden op eigen kracht verder rijden. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.